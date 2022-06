"Myslím, že bychom měli být všichni hrdí a pyšní, že Jan Kubiš od nás pochází a že udělal to, co udělal. Kdyby se Heydrichovi nepostavili, nikdo z nás by tady nebyl. Patřím do té rodiny, umřelo mi taky půl rodiny a neodsuzuji ho, že to udělal. Někdo odsuzuje (Karla) Čurdu (člena výsadku Out Distance), že je zradil, ale nikdo nevíme, jak bychom se v té době zachovali. Ta doba byla tak strašně těžká, že kdyby na nás někdo zatlačil nebo nám jen šlápl na palec u nohy, tak bychom možná promluvili taky," řekla 58letá Fňukalová, rozená Dusíková.