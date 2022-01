Předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky pro Kraj Vysočina Eva Matoušková potvrdila, že Kourková je jediná dětská lékařka v celém kraji, která si zřídila zcela novou ordinaci. „Jiná nová ordinace v Kraji Vysočina v poslední době opravdu nevznikla. Jsou zde sice generační výměny, kdy například na Jihlavsku převzali praxi loni pediatři v Polné či Jihlavě. Ale dětských lékařů na obvodech i tak ubývá. Ještě před pěti lety bylo na jihlavském okrese jednadvacet dětských lékařů, teď je jich šestnáct,“ uvedla Matoušková.

Podle ní je jedna z nejhorších situací v Jemnici na Třebíčsku, kde dětského lékaře shánějí už velice dlouho. „Pediatra hledáme přibližně dva roky. Dříve nám pomáhala Nemocnice Jihlava, odkud sem na dva dny v týdnu dojížděli dětští lékaři, ale tato spolupráce závěrem roku 2021 skončila. My přitom nabízíme benefit 1,2 milionu korun, když sem ten lékař přijde aspoň na pět let, případně adekvátní, pokud by odešel dřív. Může počítat s vybavenou ordinací, přednostním přidělením bytu, držíme i dvě stavební parcely pro případ, že by si zde chtěl postavit dům. Ale prostě nejsou lidi. Ideální je, když je ten člověk rodák, pak by měl zájem zde pracovat,“ posteskl si jemnický starosta Miloň Slabý.

Právě fakt, že Jana Kourková je rodačka z Okříšek, byl zřejmě rozhodující v tom, že si v městysu zřídila ordinaci. Dříve totiž pracovala v třebíčské nemocnici. „Paní doktorka Kourková je rodačka, staví tu dům, má malé děti. Dětského lékaře jsme tu samozřejmě chtěli zachovat, ale končící paní doktorka Skálová má ordinaci ve svém domě – takže tam by nová lékařka ordinovat nemohla. Paní doktorce Kourkové jsme tedy nabídli, že jí upravíme prostory pro zcela novou ordinaci, kterou na naše náklady vybavíme vším potřebným,“ vysvětlil starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý. Podle něj stavební úpravy vyšly na asi tři sta tisíc korun, dalších zhruba sto šedesát tisíc stálo vybavení.

Podobně postupují i jinde. Například Jihlava minulý týden novým pediatrům nabídla nejen prostory pro ordinace, ale i velké byty přímo v centru města. „Dosud se nám neozval nikdo, kdo by o to měl zájem. Je ale pravda, že se jedná o čerstvou záležitost, ke které se zatím nerozběhla masivní kampaň,“ sdělil jihlavský mluvčí Radovan Daněk.