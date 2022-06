V Číměři chystají cyklostezku na Vladislav, bude se hodit i školákům

Z Číměře na Třebíčsku se do nedaleké Vladislavi, kde je například vlaková zastávka, škola či lékař, se nyní dá dostat pouze po frekventované silnici nebo po nepříliš pohodlné cestě pro pěší. To by se ale mělo nyní změnit.

Cyklostezka, ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň