Část místních se přitom stále těší, až budou moci nakupovat v novém. Jiní by naopak byli radši, kdyby další obchodní řetězec do města nepřišel a větší prostor místo něj získali drobní podnikatelé.

Mezi ty, kteří by se bez supermarketu obešli, patří také Martin Gottvald. „V Budějovicích žije okolo osmi tisíc lidí a máme tu minimálně tři větší obchody. Za mě je to až až. Nejsme tak velcí, abychom potřebovali další,“ komentoval místní obyvatel.

Sám má představu, kam by se investice měly ubírat. „Měli jsme tu kdysi takové pěkný menší obchůdek s elektrem. Jenže musel zavřít. To samé potkalo například i papírnictví. Když to takhle půjde dál, nic nám nezbude. Možná si budeme moci všechno koupit pod jednou střechou, jenže z lokálních prodejců nám nezbude vůbec nikdo,“ zkritizoval Gottvald.

Syn chyboval v počtech, násilnický otec z Jemnice ho škrtil. Vyvázl s podmínkou

Ne všichni obyvatelé jeho názor sdílí. „Celý život jsem žila v Brně. Byla jsem zvyklá, že má člověk všechno po ruce a na každém rohu. Na důchod jsem se přestěhovala do Budějovic a musím si zvykat, že je všechno dál. A paradoxně jde o menší město,“ prozradila svůj pohled Helena Vaverková.

Podle ní by to další supermarket vyřešil. „Líbilo se mi, kde měl stát. Bylo to blízko autobusového nádraží. Takže by si zvládli pohodlně nakoupit i ti, kdo nejsou místní. Jinak člověk musí zajet skoro až na okraj města, když něco potřebuje. V centru něco podobného prostě chybí. Chodívala bych tam častěji,“ popsala důchodkyně.

A dodal, že roli sehrála také inflace a nárůst cen stavebních prací. „Zájem vybudovat prodejnu v Moravských Budějovicích přetrvává. Jen stále hledají jinou lokalitu, kde budou náklady nižší,“ doplnil starosta.

Horka a jaderné úložiště: obce na Třebíčsku podávají ústavní stížnost

Moravské Budějovice nejsou jediným místem na Vysočině, kde chce mít nadnárodní řetězec svou další pobočku. Novou prodejnu otevře na konci ledna ve Velké Bíteši na Žďársku a do budoucna plánuje mít druhý obchod i ve Žďáře nad Sázavou. „Naším cílem je jít zákazníkům naproti, proto stále hledáme vhodné pozemky a lokality pro umístění nových prodejen napříč Českou republikou,“ okomentoval už dříve mluvčí společnosti Tomáš Myler plánovanou výstavbu ve Žďáře.