Investorům se již podařilo získat nejdůležitější povolení pro stavbu. „Před nějakou dobou mě jeden z investorů informoval, že na místě potřebují vykoupit ještě nějaký pozemek. Jednání byla na dobré cestě. Ve smlouvě s hlavním developerem měli podmínku, že do konce roku 2020 musí získat platné územní povolení, což se jim podařilo splnit. Myslím, že už získali i stavební povolení,“ sdělil starosta Moravských Budějovic Vlastimil Bařinka.

Parcely, které se promění v nové obchody se už pomalu připravují. „Myslím, že na těch pozemcích už začínají s nějakými přípravnými pracemi,“ potvrdil Bařinka.

Vzhledově se moravskobudějovický shopping park bude podobat třebíčskému Stop Shopu. „Plánujeme čtyři tisíce metrů stavební plochy. Prodejny budou mít zvenčí vlastní vstupy. Lidé zde najdou potraviny, obuv, textil, drogerii, elektro i chovatelské potřeby. A rovněž občerstvení,“ vyjmenoval zástupce společnosti FMZ Invest Ota Kohoutek.

V areálu by mohl vzniknout i nový supermarket, mohlo by jít o prodejnu Lidlu. „Společnost Lidl se snaží jít zákazníkům naproti, a proto neustále hledá vhodné pozemky a prostory pro umístění nových prodejen napříč Českou republikou. Obecně můžeme pouze potvrdit, že Moravské Budějovice patří mezi vytipované lokality, kde by společnost Lidl ráda v budoucnu otevřela svou prodejnu,“ uvedl David Šíma za Lidl.

Názory na nové nákupní centrum se různí. „Nejsem si jistá, zda Moravské Budějovice opravdu potřebují další obchodní centru. Myslím si, že to není potřeba, ve městě je Billa a Penny. Třetí obchoďák je trošku moc,“ komentovala Pavlína Sovková, která do Budějovic jezdí nakupovat. Podobný názor má i Jan Svoboda. „Podle mě je to zbytečné. Akorát se zalije betonem další půda. A k čemu další obchody s hadry? Stejně tam na normálního člověka málokdy mají něco, co by mu sedlo. Je to úplně zbytečná investice,“ mínil.

Nákupní zóna vyroste v lokalitě Horní Mlýn, mezi ulicemi Jemnická a Okružní. Sousedit bude s novou stanicí složek Integrovaného záchranného systému a přes silnici s firmou Ferum.