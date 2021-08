Železná konstrukce, která připomíná obrovský hangár, se pomalu mění na první část obchodní zóny. Pokud vše půjde dobře, přivítá první zákazníky ještě letos.

„Všechno směřujeme tak, abychom mohli otevřít druhého prosince. Sice máme trošku problémy s dodacími lhůtami ohledně stavebního materiálu, ale mělo by se to stihnout. Pokud ne, do konce srpna budeme informovat všechny nasmlouvané pronajímatele o tom, že se otevření posune zhruba o dva měsíce,“ sdělil Ota Kohoutek ze společnosti Fmz Invest, která za projektem stojí.

Během první etapy zde otevře osm obchodů, areál do budoucna počítá ještě s přístavbou. „Říkáme jí druhá etapa, začít by měla v roce 2022. Jsou zde naprojektované další čtyři obchody o celkové rozloze dva tisíce metrů čtverečních,“ nastínil Kohoutek.

Lidé v nové obchodní zóně nakoupí potraviny, obuv, textil, drogerii, elektro i chovatelské potřeby. Chybět nebude ani občerstvení.