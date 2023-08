Až si bude moci nové obchody v Moravských Budějovicích konečně prohlédnout, se těší Bedřich Ženatý. „Bydlím pět kilometrů od města. Mám to tedy blízko a obchodní centrum využívám aspoň dvakrát do týdne, když to mám při cestě. Šetří mi to čas, protože nemusím jezdit až do Třebíče. Za mě je dobře, že se v Budějovicích staví a že se nabídka stále rozšiřuje. Díky tomu si více lidí přijde na své,“ podotkl muž.

Na ploše 1800 metrů čtverečních pro zákazníky budou celkem čtyři provozovny. Patří mezi ně obchod s obuví Deichmann, prodejna s elektrem PLANEO a pobočka TEDi, která nabízí hračky, psací potřeby nebo potřeby pro kutily. Trojici obchodů ještě doplní gastro se zaměřením na asijskou kuchyni. Na místě bude také sociální zařízení. Větší bude také parkovací plocha.

Ve Velké Bíteši vzniká obchodní centrum. Podívejte se, které obchody tam budou

Oficiální otevření obchodů by mělo být ve čtvrtek šestnáctého listopadu. Deníku to potvrdil Ota Kohoutek z investorské firmy FMZ. „Jedeme podle harmonogramu výstavby. A daří se nám ho stíhat a s otevřením počítáme. Plán společného otevření je tedy toho šestnáctého listopadu,“ prozradil. Do té doby dělníci dostaví také veřejné toalety a parkoviště. „Bude to výrazné zvětšení. Přibude tam hodně parkovacích míst,“ popsal Kohoutek.

Moravské Budějovice nejsou jediným městem, kde nyní obchodní centrum vzniká. Lidé brzy nakoupí také ve Velké Bíteši. Vznikne tam drogerie, řeznictví, lékárna, tabák, chovatelské potřeby nebo prodejny s módou. Stavbyvedoucí Václav Papírník sdělil, že také chtějí stihnout termín otevření před Vánoci. „Není to však jednoduché. Uvidíme, co s tím ještě udělá počasí. Čas může ovlivnit i koordinace s prodejci. Je jich totiž hodně a všechno s nimi musíme stihnout do Vánoc. Prvního prosince má dojít k oficiálnímu otevření. A to bychom měli stihnout,“ uvedl dříve pro Deník.

Občerstvení, elektro či boty. V Moravských Budějovicích rozšíří obchodní centrum

Datum otevření: čtvrtek 16. listopadu 2023

Nové prodejny v obchodním centru v Moravských Budějovicích

• Deichmann: obchod s obuví

• PLANEO: prodejna s elektrem

• TEDi: pobočka s hračkami, psacími potřebami a potřebami pro kutily

• Gastro s asijskou kuchyní