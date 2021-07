Lidé, kteří místem prochází, tak musí dávat pozor před projíždějícími auty. To by se do budoucna mohlo změnit.

Městys totiž uvažuje nad tím, že by nedaleko stávajícího mostu postavil novou lávku nebo most. „Primárně by byla pro pěší, protože po současném chodníku na mostě chodí do školy děti. Chodník je úzký a není to tam úplně bezpečné. Proto uvažujeme nad lávkou, která by tento problém vyřešila. Do některých míst je navíc špatná dostupnost pro zásobování, proto přemýšlíme i nad mostem, na ten ale zatím nemáme peníze,“ uvedl starosta Starče Čestmír Linhart.

Projekt ale u některých obyvatel vyvolává rozčarování. „Slyšel jsem už pár názorů, že nechápou, proč chceme stavět most vedle mostu. Vůbec se ale už nezajímají, jaký je skutečný důvod toho návrhu,“ potvrdil starosta.