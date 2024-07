Uzavírka parkoviště a silnice Pod Zámkem

Uzavírka parkoviště a silnice Pod Zámkem.

Na Podzámecké nivě bude od 26. do 27. července probíhat Polanka Fest. Kvůli tomu bude od pátku 26. července od 7.00 do neděle 28. července do 20.00 uzavřené parkoviště v ulici Pod Zámkem. Od pátku 26. července od 14.00 do soboty 27. července do 24.00 bude zavřená i příjezdová silnice na Podzámeckou nivu.

Uzavírka v Hrotovické ulici

Uzavírka v Hrotovické ulici.

V době od 29. července do 20. srpna bude (maximálně čtrnáct dní z uvedeného termínu) zavřený úsek silnice a část chodníku v Hrotovické ulici. Důvodem jsou výkopové práce pro teplovodní přípojku. Objížďka povede Kosmákovou ulicí.

Uzavírka parkovacích míst v Novodvorské ulici

Uzavírka parkovacích míst v Novodvorské ulici.

Od 1. srpna do 15. prosince budou zavřená některá parkovací místa v Novodvorské ulici. Důvodem je lešení a stavební stroje při rekonstrukci bytového domu. Uzavírka bude maximálně tři měsíce z uvedeného termínu.

Uzavírky železničních přejezdů

Železniční přejezd u Vladislavi

Uzavírka železničního přejezdu ve Vladislavi.

Železniční přejezd u Vladislavi bude zavřený od 29. července do 2. srpna. Objížďka povede obousměrně přes Číměř.

Železniční přejezd Sucheniova – Pražská

Uzavírka železničního přejezdu Sucheniova – Pražská.

Ve čtvrtek 8. srpna bude od deváté do sedmnácté hodiny zavřený železniční přejezd na hranici ulic Sucheniova a Pražská. „Důvodem uzavírky je oprava poškozené přejezdové konstrukce,“ sdělila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Objízdná trasa pro auta do 3,5 tuny povede nad Libušiným údolím. Auta těžší než 7,5 tuny budou vedena mimo Třebíč, na Kasárna a Želetavu.