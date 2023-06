Otevřít náměstí autům a ulevit tak dopravě? Podle vedení Třebíče by to nepomohlo

Ovšem ne každý tyto příkazy dodržuje. „Spíš bych ale řekl, že se jedná o prvotní zmatek. Zatím se zdá, že je to průjezdné celkem plynule. I když uvidíme, co přijde během odpolední špičky,“ hodnotí situaci řidič Daniel Buriánek, který projel přes průtah ve směru na Jihlavu. „Na druhou stranu nechápu to značení pod Fórem, když se jede na Komenského náměstí. Je tam cedule, kde se píše, že je uzavřená ulice U Kuchyňky. A zároveň plán objížděk a uzavírek. Ale ty vůbec nekorespondují s místy, kudy se tady projíždí. Podle mě tam dali špatnou ceduli. Jako Třebíčák to tu znám, ale tohle mi vůbec nedává smysl,“ doplňuje Buriánek.

Matoucí značení na Komenského náměstí ve směru od Brna.Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Ulice U Kuchyňky je opravdu uzavřená, ale nachází se na Podklášteří, ve směru na Račerovice. Právě tam v pondělí také došlo ke změně značení. Račerovická ulice je nyní průjezdná, zato se zneprůjezdnila boční ulice U Obůrky a U Kuchyňky. Na Podklášteří to působí menší zmatky. „Nejsem sama, kdo chtěl odbočit přímo ke Kuchyňce. Ale tady je zákaz, tak to musím objíždět. Přiznám se, že se tomu docela divím, protože podobně zavřené to zde bylo před několika týdny. Pak ulici U Obůrky a U Kuchyňky otevřeli, aby pro změnu uzavřeli Račerovickou, a teď je to zase naopak. Jsem zvědavá, kdy se to tu konečně vrátí k normálu,“ kroutí hlavou Soňa Pokorná.

Nabouraná zábrana

Nové trasy jsou vyznačené svislými zábranami s červeně-bílým šrafováním. Zvláště řidiči náklaďáků mají občas problém se jim vyhnout. Na Komenského náměstí přijíždí kamion s portugalskou značkou. Návěs je dlouhý a řidič se nemůže vytočit na odbočku na Jihlavu. Nakonec to vyřeší tak, že přejede do protisměru a pak zručně prokličkuje mezi zábranami zpět do svého pruhu. „Je to borec. Ale ne každý řidič je tak šikovný. Tamhle už někdo zbořil tu zábranu,“ ukazuje Ladislav Potůček, který manévr Portugalce pozoroval. Opravdu – jedna ze svislých zábran leží na vozovce zlomená u paty. Na místo ji přitom silničáři dali teprve před půl hodinou.

Potůčkovi se ale systém zábran příliš nelíbí. „Jsou hrozně daleko od sebe. Řidiči se pod Masarykovou školou zařadí do levého pruhu, pak popojedou pár metrů a vidí, že vpravo žádná zábrana není, tak se vrátí doprava. Ale najednou je další u křižovatky, takže se zase musejí cpát doleva. Je to drobnost, kterou silničáři asi hodně rychle napraví, ale co se tak dívám, do pravého pruhu vjíždí každé druhé auto,“ přidává svůj poznatek.

Třebíč vyhlásí výběrové řízení na most v Poušově, jedná se i o mostu na Polance

Nová dopravní situace na křižovatce na Komenského náměstí souvisí s instalací moderních semaforů. „Na křižovatce nebude možné po dobu jejich odstranění odbočení vlevo. Řidiči musí využívat obousměrně objízdnou trasu po ulici Vítězslava Nezvala,“ informovala již dříve mluvčí města Irini Martakidisová.