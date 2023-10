Železničáři zavřou dvě ulice v Třebíči. Na přejezdy přidají závory

Železničáři se pustili do modernizace hned dvou železničních přejezdů. Kromě toho v Ruské ulici, kde paní nahání svého Babulu, ještě do toho vedlejšího, v ulici Svatopluka Čecha. Ten je ale zatím průjezdný alespoň kyvadlově, zatímco ten v Ruské už připomíná tankodrom. Koleje jsou pryč, přechod chodcům je zapovězen. Zákaz ale dodržují jen někteří. „Spěcháme do školy, ale ještě je čas, tak to stihneme. O tom, že to tu bude tak rozkopané, jsme ale vůbec netušili,“ říkají Jana a Pavel, kteří míří do nedaleké základní školy T. G. Masaryka.

Děti musí do školy

Tihle deváťáci raději zvolili zacházku přes ulici Svatopluka Čecha, řada chodců ale míjí dělníky i zákazové cedule a jdou přímo. U přejezdu se také tvoří fronta aut, ze kterých vybíhají další školáci. „Je to problém. K Masaryčce se totiž z Domků nedá autem dostat jinudy než přes Ruskou. Pokud pojedete přes ulici Svatopluka Čecha, nemůžete jet dolů ke kinu a pak odbočit směrem ke škole, tam je totiž jednosměrka. Z Langfortovy se dá odbočit jen doleva, takže vás to hodí zase nahoru k přejezdu. Tudíž jediná možnost je sjet dolů do města, dostat se na náměstí pod Pasáží a odsud zase nahoru. Tak se k Masaryčce dostanete,“ popisuje Pavel Neumann, který bydlí v jedné z okolních ulic a právě jde kolem. „Ale co, aspoň se děcka projdou. Nás do školy taky nikdo nevozil,“ dodává.

Železniční přejezdy Ruská a Svatopluka Čecha

Před lety zde závory byly – jednalo se o ty s dřevěným ráhnem, pod nímž byl kovový výplet připomínající plot. Tedy klasické „šraňky“, jaké jsou vyobrazené na dopravní značce A29 „Železniční přejezd se závorami“.

Později byly tyto závory odstraněny.

Kvůli několika nehodám však Správa železnic přistoupila k instalaci moderních závor. Nejznámější havárie, která tu byla, se stala v roce 2018 – tehdy se ve svém autě srazil s vlakem šéf třebíčských policistů.

Neumann odchází směrem, kudy před chvílí šli Jana s Pavlem – tedy po trase určené chodcům. Z Ruské ale přichází paní se dvěma dětmi, která se nakonec rozhoduje přejít okolo dělníků. „My nemáme čas na obcházení. O uzavírce jsem nevěděla a teď už je skoro osm. Děti musí do školy a já do práce. Kdybychom to obcházeli, všichni přijdeme pozdě. Slibujeme ale, že příště vyjdeme s předstihem a už budeme chodit správně,“ říká paní, která nechce uvést své jméno – vědoma si toho, že porušuje dopravní předpisy.

Kvůli rozkopaným kolejím je na trati mezi Třebíčí a Jihlavou výluka, která potrvá až do 13. října. „U obou přejezdů vylepšíme zabezpečovací zařízení. Doplníme tam i celé závory. Zároveň upravíme silnice včetně dopravního značení. Signálními a varovnými pásy doplníme také navazující chodníky,“ uvedl již dříve mluvčí Správy železnic Jan Nevola.