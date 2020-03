„A tak si zanadávám, až budu zase půl roku vymetat autem vesnice, které jindy tak příjemně míjím,“ komentoval Petr Beneš z Třebíče chystanou rekonstrukci úseku krajské silnice II/360 mezi Stříteží a Výčapy, jež naváže na loňské práce.

Výčapy - Střítež

Uzavírka této výpadovky na Znojmo začne ve středu 1. dubna v sedm hodin ráno a potrvá do 31. srpna. Bude se pracovat na etapy, nejdřív silničáři zavřou kopec u Slavic.

„Proto bude moci být objízdná trasa pro vozidla do 7,5 tuny přes Slavice. Vesnice má dva vjezdy, jeden nad Výčapy a druhý dole pod kopcem. Tato etapa potrvá zhruba dva měsíce, musí se mimo jiné předělat propustek,“ vysvětlil vedoucí třebíčského odboru dopravy Aleš Kratina.Vozidla nad 7,5 tuny budou pendlovat mezi Třebíčí a Jaroměřicemi přes Hrotovice.

Okříšky

Spojení dvou největších měst v kraji – Třebíče s Jihlavou – zkomplikují zavřené Okříšky, kde je potřeba udělat novou kanalizaci v průtahu a zabezpečit železniční přejezd závorami.

„Krajská silnice II/405 bude proto uzavřená od středy 1. dubna od sedmi hodin ráno do 31.října. Objízdná trasa pro vozidla do 7,5 tuny povede obousměrně z Krahulova přes Hvězdoňovice, Pokojovice a Heraltice zpět do Okříšek,“ uvedl technicko – správní náměstek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Tomáš Mátl. Větší auta nad 7,5 tuny budou muset jezdit do Jihlavy po státních silnicích přes křižovatku „na Kasárnách“.

Oslavička - Rudíkov

Už v pondělí 30. března od sedmi hodin ráno začne podle Mátla uzavírka úseku krajské silnice II/360 mezi Oslavičkou a Rudíkovem. Jde o výpadovku z Třebíče na dálnici D1. Práce potrvají do konce října. A s objížďkami to bude poněkud složitější. Velká auta nad 7,5 tuny pojedou mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím přes Jinošov a Náměšť nad Oslavou. „Od 10. dubna pak zamíří z Velkého Meziříčí do Velké Bíteše a odtud do Náměště a do Třebíče,“ sdělil náměstek Mátl.

Řidiči menších aut pojedou přes Budišov do Smrku a Vladislavi na silnici I/23 a dále do Třebíče. Ve stejném termínu však v Náramči začnou dělat kanalizaci. A hledání trasy objížďky mezi okolními vesničkami v kopcovitém terénu nebylo jednoduché. „Protože se v případě vozidel do 7,5 tuny může jednat o poměrně velká auta, která na úzkých silnicích nižších tříd budou mít problém se vyhnout, je tato objízdná trasa vedena jednosměrně,“ zdůraznil náměstek Mátl. Mezi Budišovem a Oslavičkou pojede jeden směr přes Rohy a druhý přes Hodov. Mezi Budišovem a silnicí I/23, na niž se najíždí ve Vladislavi, zamíří jeden směr přes Hostákov a druhý přes Smrk.