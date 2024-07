Auto chvíli stojí před značkou upozorňující, že je silnice uzavřena. Řidič na ni překvapeně hledí. „Je to pech. Jedu do Brna a teď to musím vzít bůhvíkudy,“ krčí rameny šofér modré Octavie, který se představuje jen jako Jirka.

Vzápětí poté řadí rychlost a vrací se zpět k Třebíči koupající se v ranním rozbřesku. Do jeho cílového Brna je ještě daleko a čas pro něj zjevně hraje roli.

Jirka není jediný řidič, kterého v pondělí 29. července ráno překvapil uzavřený železniční přejezd u Vladislavi. Silnice první třídy, která přes přejezd vede, je totiž velmi vytížená, takže podobných nešťastníků je více. Ale ne každý ctí značky tak jako on, což posléze dělá problémy i silničářům.

#PAYWALL#

Po ránu je však silnice ještě bez stavební techniky, takže auta dost často ani nezpomalí a značku se zákazem vjezdu prostě minou. Jako třeba šofér černého SUV značky Porsche. Většina řidičů ale aspoň zastaví a rozpačitě se dívají kolem sebe podobně jako Jirka. Někteří jedou dál, někteří obracejí. Josef Svoboda je ten druhý případ. „Objedu to, ale nechápu, co tam pořád opravují. Vždyť je to zavřené snad každý rok. Už aby se udělal obchvat Vladislavi, pak tohle snad už nadobro skončí,“ poznamenává Svoboda.

Tito řidiči, kteří jeli od Třebíče, o uzavírce zjevně nevěděli. Jitka Šťastná jedoucí v opačném směru se na uzavírku připravila. „Četla jsem o tom na webu Deníku. Navíc jsme si o tom povídaly i s kolegyněmi. Jezdíme do Třebíče pracovat z Náměště nad Oslavou, takže kdybychom přijely do zaměstnání pozdě, byl by to průšvih,“ vysvětluje Šťastná.

Ta pracuje v jedné z firem v severní části města, nevolila tedy oficiální objížďku přes Číměř. „To by pro nás byla zbytečná zajížďka. Člověk by musel nejprve na jih a pak přes celou Třebíč. Střihly jsme to z Vladislavi na Hostákov a docela to šlo. Tuhle objížďku pro osobní auta navíc doporučovali ráno i v rádiu,“ dodává mladá žena, kterou Deník telefonicky zastihl už v jejím pracovním procesu.

Auta kličkují mezi stroji

Což o to, ráno chvíli po sedmé se opravdu uzavírka projet ještě dala i přes přejezd – byť s tím, že člověk poruší dopravní předpisy. Krátce před osmou ale na místo dorazili muži v oranžových vestách, kteří kolem přejezdu rozestavěli svou techniku. „Ty koleje prý pruží. Musí se to tedy zafixovat, takže se to tu nejprve odfrézuje,“ popisuje nejbližší činnost jejich polír.

Ani činnost kolem přejezdu však některé řidiče neodradila. Auta prostě prokličkují mezi stroji a jedou dále. „Takhle je to vždycky a všude. Dokud to tu nerozkopeme, budou to mnozí zkoušet projet,“ říkají pracovníci firmy.

Také kvůli těmto neukázněným šoférům posléze přijíždí na hostákovskou křižovatku směrem ke Třebíči policejní auto, které s blikajícími majáčky nekompromisně zatarasí cestu k přejezdu. Všem řidičům je tak jasné, že tudy opravdu neprojedou.

Objížďka bude trvat až do pátku druhého srpna. Oficiální objízdná trasa do té doby povede z Vladislavi na již zmíněnou Číměř, přes kterou se řidiči dostanou na hlavní silnici spojující Třebíč a Dukovany. Jak již bylo ale řečeno výše, osobní auta mohou jet přes Hostákov.