/HARMONOGRAM PRACÍ/ Hluboké příkopy, rachotící bagr, tatrovka plná hlíny. Tak v současné době vypadají práce na třebíčském Podklášteří, v okolí křižovatky ulic 9. května, Račerovická, U Kuchyňky a U Obůrky. Vytížené ulice 9. května i Račerovická zatím zůstanou průjezdné. Komplikace přijdou v červnu.

Práce v ulicích 9. května a Račerovická. | Video: Deník/Milan Krčmář

Situaci zhodnotila mladá maminka Lenka Němcová, která bydlí poblíž. „Co se dá dělat. Musíme to vydržet. Hlavně, že ty práce nějak pokračují. Každopádně se ale těším, až to bude hotové se vším všudy,“ komentovala Lenka Němcová.

Ono „hotové se vším všudy“ znamená úspěšný souběh hned několika stavebních akcí najednou. „Jedná se o náročnou akci tří investorů, při které Svazek Vodovody a kanalizace Třebíč opravuje a vyměňuje kanalizaci a vodovod v křižovatce i v ulici 9. května. E.ON vyměňuje také v celé ulici kabely nízkého napětí a pokládá nové kabely pro semafor a kamerový systém. A město Třebíč upravuje celou křižovatku,“ vysvětlila radniční mluvčí Irini Martakidisová.

VIDEO: V Třebíči začaly práce v ulici 9. května. Řidiči jsou zmatení

Právě v těchto dnech dobíhá první etapa této stavby. V ulicích už se objevily značky určené pro etapu druhou, která začne za několik dní. Vesměs se jedná o zákazy zastavení, například v ulici Na Kocandě, která vede souběžně s Račerovickou. „Objízdné trasy pro druhou etapu, budou později stejné i pro etapu čtvrtou. Druhá etapa prací bude v termínu od 3. dubna do 28. května, čtvrtá etapa od 26. června do 30. července a uzavírky. Uzavřené budou ulice U Obůrky a U Kuchyňky. Objížďka uzavřeného úseku v ulici U Kuchyňky povede ulicemi Nová a Na Příkopech, úseku v ulici U Obůrky povede ulicemi Lipová, Lesní a Pod Kuchyňkou,“ dodala Martakidisová.

Etapy prací:

1. etapa – právě končí

2. etapa – od 3. dubna do 28. května (ulice Račerovická a 9. května zůstávají průjezdné)

3. etapa – od 29. dubna do 25. června (zavře se ulice Račerovická)

4. etapa – od 26. června do 30. července (přesná uzavírka není zatím známá, Kraj Vysočina může v ulici 9. května během července měnit povrch)

5. etapa – od 30. července do 10. září (přesná uzavírka není zatím známá, Kraj Vysočina může v ulici 9. května během srpna měnit povrch)

V případě druhé i čtvrté etapy ale budou stále bez problémů průjezdné silně vytížené ulice 9. května a Račerovická. Problém přinese spíše třetí etapa, kdy se v červnu těsně nad křižovatkou uzavře Račerovická ulice. V létě potom dojde i na dvoutýdenní uzavírku celé ulice 9. května, na které bude Kraj Vysočina měnit povrch. „Kraj Vysočina termín těchto prací dosud nestanovil. Jakmile jej budeme znát, budeme občany informovat,“ vysvětlila Martakidisová s tím, že i termíny jednotlivých etap se mohou průběžně měnit podle postupu prací.

Ty jsou rozplánované na celkem pět etap. Hotovo by mělo být 10. září.