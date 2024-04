Ten mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím jezdí prakticky denně kvůli pracovním povinnostem. „O chystané uzavírce jsem věděl, značky na ni upozorňují už od Třebíče. Teď vede oficiální objížďka od náramečské křižovatky na Nárameč, Budišov, Hodov a na Oslavičku, kde se zase vrátí na hlavní silnici. Je to tedy docela štreka, to musím uznat. Ale když člověk pojede z Třebíče na dálnici k Měřínu, moc si nepomůže,“ zamýšlí se mladý Třebíčan.

První etapa uzavírky (do 31. 7. 2024) Objízdná trasa pro vozidla do 7,5 t – přes Nárameč, Budišov a Hodov. Celkem 11 km.

Objízdná trasa vozidla nad 7,5 t – přes Třebíč, Vladislav, Náměšť nad Oslavou, Jinošov, Velká Bíteš, Ruda, Jabloňov, Velké Meziříčí a Rudíkov. Celkem 63 km.

Vozidla nad 12 t – jsou odkloněna na D1.

U zmíněné náramečské křižovatky objížďka začíná. Odsud je to k Oslavičce běžně pět kilometrů, navíc po široké, rychlé silnici. „Zato teď je to jedenáct kilometrů, přičemž od Budišova dál je to uzoučká cesta plná zatáček. V Budišově se navíc přejíždí nechráněný železniční přejezd, nejsou tam ani světla, takže člověk musí dávat pozor na vlak. Kdo to tam nezná, může ho to překvapit,“ popisuje Hoffmann, který dnes ráno po objížďce již projížděl. „Provoz tam byl značný, lidé navíc dost spěchali. Doufám, že až si na objížďku zvyknou, budou vyjíždět s předstihem, aby to tam pak nemuseli takhle hnát. Nijak dobrá cesta navíc není ani mezi Budišovem a Náramčí. Tam je to sice přehlednější, ale asfalt je tam v hodně špatném stavu, což se během uzavírky ještě zhorší. Myslím, že až skončí práce na hlavní silnici, silničáři se rovnou přesunou k Budišovu,“ glosuje řidič.

Současnou uzavírku pociťují hlavně v Rudíkově. „Zaplaťpánbůh, že už se to pohnulo kupředu. Pro nás je důležité, že se upraví křižovatka v jižní části Rudíkova. To byl fakt ruská ruleta,“ uvádí rudíkovský starosta Zdeněk Souček.

Původní křižovatka byla ve tvaru písmene ypsilon, v těžko přehledném úseku. „Teď bude v kolmici, s odbočovacím pruhem,“ vysvětluje Souček. „Je ale znát, že teď nám kvůli té uzavírce stoupl v Rudíkově provoz. Lidé přes nás jezdí na Hroznatín. Nicméně úpravy hlavní silnice a křižovatky samozřejmě vítáme,“ dodává starosta.

Uzavírka je rozdělená na dvě etapy. Ta nynější potrvá do konce letošního července. Neprůjezdný je úsek od náramečské křižovatky po čerpací stanici v Rudíkově. Pak se technika přesune o něco jižněji. Auta neprojedou od náramečské křižovatky směrem k Třebíči v místech, kde neznalé řidiče vždy překvapí typické „houpáky“. Uzavírku pocítí i cestující na autobusových linkách mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, případně mezi Třebíčí a Bochovicemi.

