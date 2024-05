U Jaroměřic nad Rokytnou čeká řidiče objížďka. Zajedou si třináct kilometrů

/MAPA/ Se zdržením musejí počítat všichni řidiči, kteří v nejbližších týdnech pojedou z Jaroměřic nad Rokytnou západním směrem. Ať už zamíří do Lesonic a dále k silnici první třídy I/38, či do Lesůněk a odtud na Šebkovice, Čáslavice a Rokytnici nad Rokytnou, čeká je zajížďka kvůli asfaltování silnice v Popovicích. „Plánovaný termín uzavírky je od pondělí dvacátého května do neděle devátého června,“ sdělila Pavlína Oberreiterová z Odboru dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina.