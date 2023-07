Lom Vápenka je totiž vyhlášeným přírodním koupalištěm v bývalém lomu, kde je i hospůdka a možnost ubytování. Cyklisté se sem stále dostanou zcela bez problémů, na kole se přes Novou Ves projet dá.

Deset tipů na levné koupání na Vysočině: kde za vstup do vody nemusíte platit

Uzavření Nové Vsi překvapilo Vlastu Slámovou. Ta je ředitelkou firmy Alfa in, která v přibyslavickém průmyslovém areálu sídlí. „Dozvěděli jsme se to jen několik dní před uzavírkou. Příjezd kamionů k nám to až tak neovlivnilo, ty stejně většinou jezdí přes Okříšky. Problém to tedy spíš dělá zásobovatelům s dodávkami a samozřejmě i zaměstnancům. Už jsme si na to ale po těch pár dnech celkem zvykli. Říkám si ale, proč bude ta uzavírka trvat tak dlouho,“ zamyslela se Slámová.

Nová Ves má být totiž neprůjezdná až do 31. října. Podle tamního starosty Antonína Koneckého se obec možná podaří zprůjezdnit dříve. „Snad bude hlavní část prací hotová do konce prázdnin. Pak by se práce mohly ze silnice přesunout jinam a obec by opět mohla být průjezdná. Zvažujeme také, že po čtrnácti dnech by snad mohlo být možné pustit autobusy částí obce,“ uvedl Konecký s tím, že výraznější zdržení autobusových spojů ale neznamenal ani nyní, kdy autobusy musejí jezdit z Petrovic přes Rezkův mlýn a odtud do okrajové části Nové Vsi, kde vznikla náhradní zastávka.

Kanalizaci napojí do čističky pod Třebíčí

Starosta zároveň vysvětlil, co přesně v Nové Vsi dělají. „Stavíme tu splaškovou kanalizaci, ale nikoli s čistírnou odpadních vod. Napojíme se na kanalizační systém v Račerovicích. Odtud splašky míří do velké čistírny pod Třebíčí,“ objasnil Konecký.

Třebíč bude mít více pitné vody, vznikne úpravna napojená na nové vrty

Podle ředitele Vodárenské akciové společnosti Jaroslava Hedbávného je tento postup adekvátní. „Nová Ves je od roku 2020 členem Svazku Vodovody a kanalizace. Umožňuje jí to tedy připojit se na severní síť vedoucí právě přes Račerovice a třeba i Okřešice či Budíkovice, které také využívají čistírnu odpadních vod v Třebíči. Je to tak lepší. Malé obce nemusejí stavět své vlastní malé čistírny. Velká čistírna je navíc většinou kvalitnější, než bývají ty malé,“ sdělil Hedbávný.