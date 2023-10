Uzavírka na přejezdech v Třebíči skončila. Podívejte se na nové závory

Jako na mraveništi to vypadalo ještě v pátek po třetí hodině v Třebíči na přejezdech v ulicích Ruská a Svatopluka Čecha. Železničáři totiž dokončovali přidávání závor a úpravu okolí. „Makejte hoši, přece tady nechcete být do večera. Dneska to musí být hotové. Musíme ještě přidat zábrany na ty závory. A pak to všechno vyzkoušet,“ řídil odpoledne ostatní pracovníky vedoucí v oranžové vestě. A za pár hodin už skutečně mohli první řidiči přes opravené přejezdy projet.

Uzavírka na přejezdech v Třebíči skončila. Podívejte se na nové závory | Video: Deník/Jiří Kašpárek