/OBJÍZDNÉ TRASY/ Jednu z nejvytíženějších silnic v severní části Třebíče čeká uzavírka. Kvůli rekonstrukci mostu přes Týnské údolí se změní trasy městských autobusů, auta čeká objížďka, zajdou si i chodci. Ti nebudou moci využívat nejen most, ale ani cestu pod ním vedoucí k rybníku Barák. „Oprava mostu bude probíhat za plné dopravní uzavírky, která začne ve čtvrtek jednadvacátého března. Průjezd stavbou bude možný až od konce letních prázdnin,“ informovala radniční mluvčí Irini Martakidisová.

Most přes Týnské údolí v Třebíči čeká uzavírka. | Video: Deník/Milan Krčmář

Objízdné trasy povedou ulicemi Táborská, Míčova, Kpt. Jaroše. Tato objížďka platí také pro autobusové linky 5, 10, 11 a 21, které přes most běžně projíždějí. Dočasně se zruší i autobusové zastávky Na Holečku a Marie Majerové. „Zastávka Na Holečku bude nahrazena autobusovou zastávkou Lavického. Zastávka Marie Majerové bude nahrazena zastávkou Poliklinika Hájek,“ vysvětlila Martakidisová.

Třebíčany čeká další dlouhá uzavírka mostu. Tentokrát nad Týnským údolím

Trasy se značně prodlouží i chodcům. Kdo se bude chtít dostat z ulice Marie Majerové do Týna, bude muset sejít po schodech k Vodovodnímu rybníku pod židovským hřbitovem a poté pokračovat podél rybníka až k Holečku. K rybníku Barák, který se nachází v Týnském údolí na druhé straně mostu, se tudy však lidé nedostanou. Ovlivní to zejména obyvatele ulic Jaroslava Haška, Ivana Olbrachta, Kpt. Nálepky či Lavického, kteří byli zvyklí chodit domů údolím pod mostem. Tato cesta totiž bude uzavřena.

Most Třebíčanům slouží už asi čtyřicet let. Nyní jej čeká kompletní rekonstrukce za devětadvacet milionů korun. „Kromě opravy železobetonových opěr, nosníků, mostních říms a zábradlí to bude také výměna veškerých vozovkových vrstev na mostě samotném a také před a za ním, oprava přilehlých chodníků a nové veřejné osvětlení,“ doplnila mluvčí s tím, že silnice na mostě bude po opravě širší na úkor chodníků.

