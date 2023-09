V Třebíči u Stop-shopu je uzavřená výpadovka na Znojmo, objížďka je komplikovaná

V místě přitom od pondělí denně hlídkují policisté a rozdávají řidičům, kteří nerespektují značky, pokuty. Třebíčští policisté se úseku silnice mezi Stříteží a Třebíčí věnují denně. Policejní mluvčí Dana Čírtková potvrdila, že řada řidičů zákaz vjezdu ignoruje. „Proto se na toto místo zaměřujeme. Za zjištěný přestupek v dopravě lze uložit na místě pokutu až do výše dvou tisíc korun,“ upozornila mluvčí.

Desítky pokut

Čírtková také dodala, že policisté v místě za poslední dny rozdali už desítky pokut. „Policisté jsou při řešení přestupků nekompromisní. Pokuty jsou proto velice často ukládány v maximální výši, tedy v částce dva tisíce korun. Jen v úterý jich za porušení zákazu kolegové rozdali několik,“ doplnila mluvčí.

Starosta Stříteže Zbyněk Procházka počítá s tím, že po konci uzavírky bude potřeba opravit cestu z obce. „Je to pro nás komplikací. Silnice je už poškozená a my budeme řešit, jak to znovu napravit. Ty dva týdny se na stavu podepíšou hodně. Můžou za to především kamiony, které by zde vůbec neměly jezdit. Počítáme s tím, že to poškození nebude malé,“ přiblížil s tím, že konkrétní částku ještě budou muset vyčíslit.

Silnici dohromady spravuje obec se Zemědělským družstvem Kožichovice. Cestu upravovali před pár lety, když se také nedalo přes kruhový objezd do Třebíče projet. „Apelovali jsme na to, aby zde tentokrát byla policie častěji. Tehdy to bylo horší, přesto to teď pro obec znamená značnou zátěž,“ doplnil starosta. Výjimku na průjezd Stříteží mohou získat pouze místní, z výjimečných důvodů také ostatní lidé.