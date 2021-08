/FOTO/ Konečně bude Třebíč zase průjezdná bez toho, aby tam člověk strávil mládí. Tak reagoval na zprávy o ukončení dopravní omezení v Třebíči řidič Aleš Havlíček. Ke konci spěje stavba kruhového objezdu na ulici Rafaelova.

O víkendu začne na Rafaelově ulici závěrečné asfaltování ulice. | Foto: Se souhlasem MěÚ Třebíč

O víkendu v místě dělníci položí finální vrstvy asfaltu. „Konkrétně na tom budou pracovat od pátku sedmadvacátého srpna od dvaceti hodin do neděle devětadvacátého srpna do osmi hodin. V tomto termínu bude úsek zcela uzavřen, osobní i nákladní auta projedou ulicemi Míčova a Táborská,“ informovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová s tím, že do konce srpna pak místem projedou pouze nákladní auta.