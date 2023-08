„Několik chytrých hlav v Bruselu se usneslo a vymyslelo tuto agendu, kterou poslalo do členských zemí. Ty mají povinnost to implementovat na organizace mající víc než padesát zaměstnanců. V případě města Třebíče je to také několik příspěvkových organizací, které město zřizuje,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal k novince, kterou musely přijmout všechny organizace v Evropské unii. Říká se jí whistleblowing, v překladu pískání na píšťalku. A týkat sebude i dalších měst na Vysočině.

Na radnici tak bude sedět člověk, který bude toto pískání evidovat. „On jediný bude znát totožnost stěžovatele. Tu stížnost pustí dál anonymně. Čili on ochrání toho stěžovatele, aby nemohl být šikanován či popotahován ze strany vedení organizace za to, že dotyčný do něčeho vrtá, na něco upozorňuje a něco kritizuje. Osobně si to moc představit nedovedu, protože většinou se z obsahu pozná, kdo ten stěžovatel asi je,“ popsal místostarosta Pavel Janata.