Díky uvolňování opatření se třebíčský Alternátor znovu otevře pro veřejnost už ve čtvrtek třetího prosince.

Otevírací doba zůstává pro návštěvníky stejná.

„Ve všední dny máme otevřeno od osmi do šestnácti hodin, v sobotu od deseti do sedmnácti hodin a v neděli nás mohou lidé navštívit od deseti hodin do půl třetí. Komentované projekce na kouli ve všední dny budou vždy v patnáct hodin,“ upřesnil mluvčí Milan Krčmář.