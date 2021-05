Ve hře je hned několik variant možného využití. „Jde například o využití na jiném místě přes řeku, kde je hladina níže a nehrozí ucpání toku při případné velké vodě, nebo využití na cyklostezce z Třebíče do Vladislavi. Město o lávce a jejím využití jedná také s místním Klubem vojenské historie,“ popsal záměry města místostarosta Miloš Hrůza.

Radnice chce zajímavou konstrukci lávky nechat nadále na obdiv veřejnosti. „Ctíme historii, poválečný most rozhodně nepůjde do skladu nebo do šrotu. Chceme, aby byl přístupný veřejnosti a protože je v dobré kondici, aby byl i funkční připomínkou historie našeho města. Proto je naším záměrem umístit jej ve veřejném prostoru,“ vysvětlil starosta Třebíče Pavel Pacal.

Most typu Bailey Bridge



- Vyvinuli jej za 2. sv. války Britové

- jde o přenosnou mostní konstrukci

- k jeho instalaci není potřeba těžká technika

U Polanky nemůže most zůstat protože nesplňuje bezpečnostní podmínky. „Konstrukce je totiž příliš nízko nad hladinou. Aby most vyhovoval takzvané dvacetileté a víceleté vodě, musel by být na obou březích zvednut o několik metrů výše, to není technicky možné. Proto je nutné lávku přemístit,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Už v minulosti totiž správce řeky, kterým je Povodí Moravy, na místě udělalo několik změn. „Vystavěli pevné koryto řeky a pořídili mobilní protipovodňové zábrany, které mají ochránit centrum města a zejména unikátní soubor židovské čtvrti, památky UNESCO, před povodní. Díky těmto zábranám se řeka nerozlije a velká voda nenapáchá tak obrovské škody, jako v roce 1985, kdy vylitá řeka zaplavila dolní část Karlova náměstí a právě židovskou čtvrť,“ připomněla Martakidisová.

V místě, kde nyní stojí lávka typu Bailey Bridge, v budoucnu vyroste nový most. „Na tu je aktuálně zpracován projekt, lávka bude klenutá a citlivě umístěná do krajiny,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Jakmile most postaví začne i plánovaní rekonstrukce koupaliště. „Mluvíme o horizontu dvou až čtyř let. Při rekonstrukci koupaliště budou upraveny bazény, budou vyhřívané, a lidé se dočkají nových, moderních prvků, nových převlékáren i více možností občerstvení a her pro děti,“ nastínila Martakidisová.