Ve věku osmapadesáti let náhle zemřel jeden z nejlepších třebíčských hudebníků Vlasta Zahrádka. Působil například v kapelách Carmen, ZaHraDa, Czech Faith No More, Le Garden či Pop Killers. Jeho nečekaná smrt zaskočila všechny jeho blízké i fanoušky.

Vlasta Zahrádka se skupinou Carmen. Společně začali v roce 1986, teď se sešli k oslavě narozenin. | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Nesmírně smutná zpráva zasáhla fanoušky dobré rockové muziky z celého Třebíčska. Ve věku pouhých osmapadesáti let zemřel po krátké těžké nemoci Vlasta Zahrádka. Jeden z nejvýznamnějších třebíčských hudebníků uplynulých čtyř dekád. V poslední době hrál zejména ve své formaci ZaHraDa, úzce je ale spjat s legendární třebíčskou kapelou Carmen.

Lidé Vlastu, občanským jménem Vlastislava, znali i díky jeho obchodu s gramodeskami, který nejprve býval v třebíčské Nádražní ulici, odkud se poměrně nedávno přestěhoval do Přerovského ulice blíže centru. Vlasta Zahrádka v tomto obchodě měl nepřeberné množství „elpíček“, přičemž ke každé desce dokázal něco říct či kupujícímu poradit.

Vlasta Zahrádka byl hlavně tváří kapely Carmen, v níž působí i známý hudebník Petr Bende. „Je to strašné, Vlasta byl vlastně takový můj guru. Nemohl jsem té zprávě uvěřit,“ řekl Deníku zjevně otřesený Petr Bende, který se Zahrádkou a ostatními kolegy z Carmenu v těchto dnech připravoval tradiční velký koncert skupiny ve Výčapech na Kopci.

Jedná se o akci, na níž se za účasti tisíců fanoušků sejde jednou za rok původní formace skupiny Carmen, aby si společně připomněli zlaté časy skupiny. Tento koncert se již blížil, termín byl ohlášen na třináctého července. „Ještě minulý týden jsem si kvůli tomu s Vlastou volal a upřesňovali jsme si nějaké detaily,“ řekl Bende, který na Zahrádku zavzpomínal i na svém facebooku.

Petr Bende v emotivním příspěvku zavzpomínal na Zahrádku a krásné chvíle s ním. „Děkuji ti v první řadě za tvé upřímné kamarádství, za směrování mých hudebních kroků, za rady, za úžasnou energii na koncertech, za to, že jsi mě v devadesátých letech našel a vytáhl do kapely, dal mi šanci a dodával celé té carmeňácké bandě zářivý punc tvé obrovské osobnosti,“ směřoval Bende k Zahrádkovi.

Připomeňte si jednu z legendárních písniček kapely Carmen: Zdroj: Youtube

„Těším se tam nahoře na společný koncert po tvém boku! Bylo mi vždy obrovskou ctí! Celá naše rodina Carmen je stále s tebou! Upřímnou soustrast rodině! S velkou úctou a smutkem v srdci Petr Bende!“ stojí dále v jeho příspěvku plném bolesti.

Na Zahrádku zavzpomínal i Petr Hůlka, který dříve hrával v další známé třebíčské kapele Bagr. „Jako hudebník jsem tam byl ale jen krátce jako kytarista. Spíše jsem byl fanoušek dobré hudby. A Vlasta ji dělal skvěle. Carmeni hrávali třeba i věci od Faith No More, U2 či Bryana Adamse, což se mi moc líbilo. A Vlasta měl jako zpěvák vynikající hlas. Úplně mě uchvátil,“ podotkl Hůlka.

Na Carmeny chodil už kvůli úžasné atmosféře, kterou dokázali Zahrádka a spol. vytvořit. „Kdykoli si vzpomenu na jejich koncerty ve Výčapech, okamžitě se mi vybaví všechny ty krásné emoce. Jsou to vzpomínky na mládí, kdy je teplý vlahý letní večer a do toho hraje nádherná muzika,“ řekl Hůlka, který coby obyvatel Číměře nevynechal ani nedávné koncerty, na nichž Zahrádka v této obci vystoupil se svou formací ZaHraDa. „Byla to zábava v kulturním domě a dále koncert na hřišti. Po vystoupení jsme šli na večeři a dlouho si povídali. Měli jsme s Vlastou stejný názor na hudbu, ale třeba i na život a politiku. Asi na ty chvíle nikdy nezapomenu,“ doplnil Hůlka.

S Vlastou Zahrádkou se dobře znala i organizátorka kulturních akcí v Třebíči Ivana Řídká. „My jsme chodili na jeho koncerty a on zase na ty, které jsme pořádali v kulturním středisku. Měla jsem ho moc ráda za to, jak byl vždy vstřícný, pohodový a skromný, přitom toho dokázal v hudbě strašně moc,“ řekla Řídká. „Byl to bezvadný kluk. Jeho odchod je velká ztráta pro třebíčskou hudbu i všechny jeho kamarády,“ doplnila Ivana Řídká.

Členové Carmen byli z nečekaného odchodu svého kamaráda velmi zaskočeni. „Za všechny nás z Carmen vyjadřujeme upřímnou soustrast Vlastově Renatě a celé jeho rodině. Je to zpráva, které se nám nedaří uvěřit,“ stojí v prohlášení, které společně podepsali Petr Bende, Luboš Denner, Vašek Čudka, Michal Chaloupka, Jiří Tržil a Karel Holík.

Renata Fikerová, zmíněná v prohlášení Carmenů, byla Zahrádkovým úmrtím také otřesena. „Muži můj milovaný, odešel jsi nečekaně. I když jsi bojoval statečně s vážnou nemocí, věřili jsme oba, že to zvládneš a budeš tady s námi ještě dlouho,“ vzkázala Fikerová na facebooku do rockového nebe Zahrádkovi. „To, co mezi námi bylo, ta síla lásky a propojení, se nedá popsat slovy, ale my dva víme,“ stojí dále v dlouhém emotivním vyznání, v němž Renata vzpomíná na společné soužití, za to, že jí Zahrádka dal úžasného syna a že jí obohatil život krásnou muzikou.