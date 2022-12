„Jsem rád, že se nám podařilo umělou ledovou plochu zprovoznit i letos. I když o deset dnů později, než jsme zvyklí. A pevně věřím, že to nebude muset být jen do Vánoc,“ nechal se slyšet předseda baseballového klubu Třebíč Nuclears, který kluziště provozuje, Jan Urbánek.

Provozovatele ledové plochy totiž také zasáhlo prudké zvýšení cen energií. „Definitivně se o provozu plochy rozhodne na městském zastupitelstvu, které jsme byli kvůli navýšení cen energií nuceni požádat o zvýšení příspěvku na provoz.“ poznamenal Urbánek. Konec sezony je v ideálním případě plánovaný na konec února. Záležet samozřejmě bude také na počasí.

Zvýšené náklady se logicky promítly do vstupného. Zájemci letos zaplatí za jednorázový vstup 70 korun. Za loňské ceny si zabruslí ten, kdo si koupí v limitované edici zvýhodněnou permanentku na deset bruslení za 500 korun.

Na Hvězdě se bude bruslit denně od 8 hodin ráno do večerních 22 hodin. Novinkou jsou dlouhé bloky dopoledního bruslení ve všední dny za zvýhodněnou cenu, kdy lze bruslit od 8.00 do 14.15 hodin za pouhých 30 korun. „Touto nabídkou míříme hlavně na školy a školky, ale přijít sem může za stejných podmínek v daný čas kdokoliv,“ podotkl Urbánek s tím, že dopolední blok bruslení bude zkušebně fungovat zatím jen do 22. prosince.

Stejně jako v uplynulých letech si lze ledovou plochu také soukromě pronajmout. Mezi doplňkovými službami areál Na Hvězdě nabízí také broušení bruslí nebo jejich zapůjčení.