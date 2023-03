Článek o Mykytovi zřejmě inspiroval i Českou televizi, která o něm natočila reportáž pro pořad 168 hodin . Tu odvysílala v neděli 5. března. Záběry zachycují Mykytu například na Havlíčkově nábřeží či v Tyršových sadech, hlavně však v prostorách základní školy TGM. Mykyta zde popisuje, jak se cítil, když na Charkov padaly ruské bomby, vzpomíná na cestu do Třebíče a přibližuje i své plány. „Mně se tady hrozně líbí. Třebíč je krásné město, lidi jsou tady dobří. Jsem hrozně vděčný každému, kdo pomáhá mně a mé rodině. Chtěl bych tady zůstat a jít na univerzitu do Prahy, v nějakém lingvistickém směru. Chtěl bych se naučit němčině a asi pracovat jako překladatel z angličtiny do češtiny,“ vysvětluje.

V Třebíči žije Ukrajinec Mykyta rok. Spolužáky už porazil na olympiádě z češtiny

V reportáži mimo jiné hovoří i ředitel školy Martin Hlávka, který říká, že na „Masaryčku“ nyní dochází třiapadesát ukrajinských žáků. „Je to počet velmi proměnlivý. Někteří přicházejí a někteří se buď vracejí, nebo odcházejí dokonce i do jiných států. Ne všechny děti mají tu správnou motivaci učit se český jazyk. Je to přirozené, protože se všechny těší domů, až válka skončí. Ale snažíme se jim vysvětlovat, že to může ještě chvilku trvat a že jim prostředí tady vytvoříme takové, aby se cítily dobře,“ říká ředitel. „Spousta dětí, které k nám přišly v loňském roce v březnu či dubnu, odešla na střední školu. A zvládají ji, takže se začleňují do naší společnosti,“ dodává Hlávka.