„Těmito akcemi pro děti chceme také připomenout, že za války bylo do protektorátu vysazeno dvaašedesát výsadkářů. Z toho osm bylo z Třebíčska, případně z Jihlavska a Znojemska,“ vysvětlil organizátor výtvarné soutěže Tomáš Sláma.

Podle něj spolupráce s přibyslavickými žáky tímto nekončí. „V nedalekých Okříškách žil parašutista Václav Málek a to byl velký kamarád Jana Kubiše. Proto jsem paní ředitelce navrhl, že by děti mohly vypracovat ročníkovou práci na téma Václav Málek. Zeptaly by se třeba lidí, zda ho někdo neznal, nebo jestli s ním třeba jejich dědeček nepracoval,“ doplnil Sláma.

Jednou z oceněných byla i Monika Štveráčková, která namalovala dva muže na padácích. „To je Jan Kubiš s Josefem Gabčíkem. Snažila jsem se je zachytit, jak se snášeli k zemi, když vyskočili z letadla,“ prozradila Monika.

Ta si spolu s devíti dalšími převzala ceny nejen od Tomáše Slámy, ale také od podplukovníka Petra Poledníka a hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka.