Před zavedením školní docházky se zde učilo takzvané trivium neboli základní umění. Tvořilo základní stupeň vzdělání. „Škola měla i učitele, vyučovat k nám chodili kaplani z kláštera ve Velkém Újezdě, společně s františkánskými mnichy z Dačic ,“ připomněl starosta Budkova Jiří Záškoda.

Základní vzdělávání svých poddaných podporovala i šlechta, která Budkov vlastnila. „Jednalo se o rody Berchtoldy a Salmy. Uvědomovali si, že je dobré, když si poddaní umí spočítat nebo zapsat a přečíst věci. Dalo by se říci, že to byli skoro až dobrodinci. Nebo možná viděli do budoucnosti a věděli, že k povinné školní docházce stejně dojde," přemítal Záškoda.

Nyní má dům v blízkosti fary už jiné využití. „Obec jej v minulosti vlastnila, ale nakonec se rozhodli budovu prodat. Nyní má soukromého majitele a je to rodinný domek,“ dodal starosta.

Nový školní areál vznikl nedaleko původní školy. Škola funguje ve dvou budovách. Ve starší se nachází kmenové třídy žáků prvního až pátého ročníku a jedna jazyková učebna. Nechybí zde ani školní družina a školní kuchyně s jídelnou. V budově novější se nacházejí čtyři kmenové třídy žáků šestého až devátého ročníku, nově vybavená učebna informatiky, výtvarná učebna, nová cvičná školní kuchyně, školní dílna a tělocvična. Škola má kapacitu 130 dětí. Samostatně, v zámeckém parku, stojí budova Mateřské školy.