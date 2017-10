Účastníci Běhu noční Třebíčí podpoří malého Jakuba

Třebíč - Příznivce sportovních aktivit čeká v sobotu 4. listopadu Běh noční Třebíčí. Kdo se zúčastnil některého ze tří předchozích ročníků běhu, potvrdí, že noční pohled na město se zářícími lampami a tajemnými zákoutími v atmosféře přátelského klání je zážitek, který stojí za to zažít.

Běh noční Třebíčí.Foto: Lucie Potůčková

„Děti a žáci běhají okruhy na ploše náměstí. Dorostenecké kategorie běží jeden okruh z hlavního závodu. Hlavní závod se běží na dva, respektive tři, okruhy po místních účelových komunikacích v centru města a židovské čtvrti,“ popsala mluvčí závodu Lucie Potůčková.

Jeden okruh hlavního závodu má délku 2,5 km. Závod odstartují v 17.30 hodin rodiče s dětmi a ukončí ho v 19.00 kategorie mužů a žen starší 18 let. Dětské kategorie jsou nesoutěžním během, proto každý účastník dostane v cíli malou odměnu. Na prvních sedm mužů a žen v kategorii nad 18 let také čeká věcná odměna.

Muži a ženy zaplatí startovné ve výši 150 korun, dorost a žákovské kategorie startují zdarma. Startovné se platí v den závodu na místě při prezenci, 50 korun z každého startovného poputuje jako dar Jakubovi Novotnému z Třebíče, kterému byla diagnostikována leukémie.

„Přijďte spojit příjemné s užitečným, společně se utkat v netradičním závodním klání a pomoci Jakubovi a jeho rodině v těžké životní situaci,“ vyzývá Lucie Potůčková.

Běh noční Třebíčí, sobota 4. listopadu

17.30 rodiče s dětmi 6 let a mladší 2011 a ml. 100 m

17.45 nejmladší žáci a žákyně 7–9 let 2010–2008 350 m

18.00 mladší žáci a žákyně 10–12 let 2007–2005 700 m

18.15 starší žáci a žákyně 13–15 let 2004–2002 1 050 m

dorostenci, dorostenky 16¬–17 let 2001–2000 3 350 m

19.00 ženy 18 let a starší 1999 a starší 5 850 m

muži 18 let a starší 1999 a starší 8 350 m