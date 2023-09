Zajížďku po okolí si budou muset udělat řidiči, kteří by chtěli přejet přes železniční přejezd poblíž obce Vícenice u Náměště Nad Oslavou. Do pátku totiž bude přejezd na silnici číslo III/3921 uzavřený.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Jednou z vesnic, kterých se uzavírka na železnici dotkne, jsou také Ocmanice. Starosta Vladimír Šťáva vysvětlil, že část lidí tudy projíždí na letiště v Náměšti nad Oslavou. „Naštěstí ta objízdná trasa potrvá jen pět dní, jinak by to bylo větší komplikací. Takhle se to dá zvládnout. Jen bude potřeba jezdit přes více vesnic,“ uvedl starosta s tím, že i jeho neprůjezdný přejezd ovlivní, protože ho využívá.

Doprava v Třebíči se opět zkomplikovala, na Podklášteří se auta nedostanou

Objízdná trasa povede přes obec Třesov, Hartvíkovice, Popůvky, Sedlec a Vícenice u Náměště nad Oslavou. Linkovou autobusovou dopravu by uzavírka neměla ovlivnit a dopravní obslužnost by měla být i přes týden stejná jako doposud.