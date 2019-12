Třebíč - U třebíčské průmyslové školy budou cykloboxy. Vejdou se do nich dvě desítky kol. Náklady ve výši 650 tisíc korun uhradí zřizovatel školy, Kraj Vysočina.

Boxy by měly u vchodu do školy vzniknout do příští cyklistické sezony. „Realizace přispěje ke zvýšení podílu využití kola při cestách do zaměstnání a do školy,“ věří ředitel Střední průmyslové školy Třebíč Zdeněk Borůvka.