U sportovního okruhu v Třebíči se nově lidé občerství

Oblíbený sportovní okruh Zámiš – Bažantnice by se mohl dočkat dalšího vylepšení. Na odpočívce u vjezdu do Bažantnice by mohl otevřít stánek s občerstvením. Město Třebíč aktuálně připravuje záměr pronájmu pozemku.

Nově by u odpočívadla u vjezdu do Bažantnice mohl otevřít stánek s občerstvením. | Foto: archiv města Třebíč

„Rozhodli jsme se vydat záměr, tak aby se o tuto aktivitu mohl ucházet kdokoliv. Zároveň jsou jasně definované podmínky, za kterých tam bude stánek provozován. Patří tam například zajištění pořádku a samozřejmě se vložíme i do prodeje sortimentu, tak aby tam nemohly být prodávány alkoholické nápoje,“ informoval starosta Třebíče Pavel Pacal. Třebíč důležitý vstup do předkola zvládla! Pomohla si přesilovkami Přečíst článek › Kdo bude stánek s provozovat ale zatím není jasné. „Uvidíme kolik žádostí se sejde a jaký o to bude zájem. Okruh u Zámiše je ale hojně frekventovaný a lze předpokládat, že lidé, kteří se tam prochází, si budou chtít nějaké občerstvení zakoupit,“ dodal Pavel Pacal.