Bezpečněji se nyní cítí při doprovázení svého dítěte do školy Jana Kabelková. „Ještě před pár dny bych se bála pustit dítě do školy samotné. Někdy ta doprava v okolí školy byla opravdu šílená. I společně jsme často kličkovali mezi auty a doufali, že nás někdo na přechodu pustí. Jsme totiž zvyklí chodit pěšky. To, že si sem ráno stoupnou strážníci pomohlo. Projíždějící řidiče se rozmyslí, jak pojedou,“ popsala vývoj situace maminka z Moravských Budějovic.

Za to, že městští policisté před školou jsou, je rád také ředitel základní školy T. G. Masaryka Miloš Březina. „Už když se podíváme z okna, tak vidíme, že je to lepší než dříve. Na nějaké statistiky a analýzy je přesto ještě brzy. Nějaký dopad to však už určitě má,“ vysvětlil ředitel s tím, že podrobnosti probírali i s dětmi v rodiči v žákovském parlamentu.

Ne každý den však strážníci dopravu usměrňují. „Před školou ještě máme staveniště. Kvůli němu byl například ve čtvrtek v okolí zákaz vjezdu. Kvůli tomu, že tady ta stavba ještě je, tak se špatně určuje, co má vliv na co. Problém s pracemi na silnicích každopádně nemáme. Školu to zásadně neovlivňuje. Spíš jako řidič jsem si samozřejmě všiml, že jsou na silnicích nově zpomalovače,“ doplnil Březina.

S větším pocitem klidu vodí děti také Ivana Nevoralová. „Rozdíl byl poznat skoro ze dne na den. Teď už se ke škole dostaneme bez větších obtíží, když chodíváme pěšky. Zlepšilo se to. Hlavně už můžeme dobře přejít přes silnici,“ pochválila žena změny ve městě.

Podobný problém jako v Moravských Budějovicích také řeší u gymnázia ve Žďáře nad Sázavou. Tam kvůli velkému počtu aut, které často nedodržují rychlost, před školou hlídkují policisté a dobrovolníci.

Ředitel školy Vlastimil Čepelák Deníku řekl, že pro rodiče plánují vytvořit vyhrazené parkoviště. „Provoz je čím dál hustší a aut je rok od roku víc. Řešením navíc není u školy postavit větší parkoviště. Tím bychom k sobě přitáhli ještě více řidičů, což je opak toho, co chceme,“ uvedl.