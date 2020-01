V roce 2019 zapsala matrika Městského úřadu v Třebíči celkem 2291 matričních událostí. Z toho 1349 narozených dětí, 199 sňatků a 743 úmrtí. To je o 94 narozených dětí více, o šest sňatků méně a o 15 více zemřelých, než v roce 2018. Z celkového počtu 1349 se narodilo 653 děvčat, 696 chlapců a 27 párů dvojčat. To je skoro třikrát tolik, než v letech 2018 a 2017, kdy se ročně v narodilo 10 párů dvojčat.

Z celkového počtu 199 sňatků bylo 56 církevních a 143 občanských sňatků. Nejvíce sňatků se uskutečnilo v obřadní síni Malovaného domu, a to 61 obřadů. Sedmnáct svateb se konalo v obřadní síni na radnici městského úřadu.

Sňatky lidé uzavírali také na zámku ve Valči, na bylinkové zahrádce u Baziliky sv. Prokopa, v třebíčském zámeckém parku, v Kojeticích na Sádku, v Zadní synagoze, na Hrádku, ale svatba se také konala například na baseballovém hřišti, v restauracích a na soukromých zahradách. „V Třebíči uzavřeli sňatek i státní občané Ruska, Slovenska, Ukrajiny a Malajsie,“ sdělila radniční mluvčí Irini Martakidisová.

Do pamětní knihy Městského úřadu Třebíč byly zapsány dva manželské páry, které oslavily diamantovou svatbu, to jest 60 let společného života v manželství, Dva manželské páry oslavily zlatou svatbu, tedy 50 let manželství.

Nejoblíbenější jména

Nejoblíbenější chlapecká jména loňského roku: Tomáš (32x), Jakub (29x), Adam (29x), Vojtěch (24x), Matyáš (24x), Jan (24x), Štěpán (23x), David (21x), Šimon (20x) a Petr (19x). Z dívčích jmen byla rodiči nejčastěji volena jména: Eliška (36x), Ema (28x), Tereza (24x), Anna (19x), Viktorie (18x), Barbora (18x), Adéla (17x), Veronika (15x), Sofie (15x) a Nela (13x).