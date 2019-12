Hrotovice - Tradiční přednovoroční vycházka k památnému chráněnému třistaletému dubu v lese Svatocheň na Hrotovicku se uskuteční v pondělí 30. prosince 2019 v odpoledních hodinách.

Žižkův dub. | Foto: Marek Olbrzymek

Z původně nenápadné akce se postupem let stala turistická pouť do přírody, která přichází lidem po dlouhém vánočním volnu vhod. Letos pod taktovkou obce Zárubice se tam sejdou nejen přátelé a další lidé z Myslibořic, Odunce, Račic a Mikroregionu Hrotovicko při sklence dobrého punče či svařáku. Obvykle při dobré náladě si opečou na ohni vlastní donesené buřty. U dubu se scházejí mnohdy lidé, kteří se několik let neviděli, spolužáci, bývalé lásky, spolupracovníci, sousedé.