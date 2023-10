Proč na místě nemůže být lávka pro pěší a cyklisty. Jak se pilíře zpevní. Co bude s původním mostem.

Na někdejší Baileyho konstrukci v Poušově letos město nechalo vybudovat alespoň provizorní lávku pro pěší a cyklisty. Zvláště pro ty druhé to bylo důležité, protože přes most vede mezinárodní cyklotrasa Jihlava-Třebíč-Raabs. Jenže chodci i jezdci na kolech budou mít nyní smůlu.

Tento třebíčský senior poukázal na to, že Poušov tak bude pro auta uzavřený až půldruhého roku. „Když se před pár lety dělal Podklášterský most, trvalo taky přes rok. A to tam také byly nějaké průtahy. Jenže Podklášterský most je mnohem robustnější a delší. Proto mě tak dlouhá výstavba poušovského mostu překvapuje,“ dodal Nováček.

Nezvykle dlouho bude trvat výstavba nového mostu v Třebíči-Poušově . Deník už minulý týden uveřejnil krátkou zprávu, že se Třebíčané po této spojnici mezi Borovinou a Podklášteřím projdou možná až v červnu příštího roku. „Jenže předtím se mluvilo o tom, že by most mohl být hotový už letos v listopadu. A pak se říkalo, že to bude možná s přesahem do dalšího roku. A teď najednou ten červen, to mi přijde skutečně moc,“ zamyslel se Luboš Nováček.

Radnice totiž vyloučila, že by na místě mohla vzniknout nějaká jiná provizorní lávka. „Jakýkoli most či lávka jsou konstrukčně náročné dopravní stavby, které musejí podlehnout stavebnímu povolení, nejde to udělat nějakým provizorním řešením,“ vysvětlil místostarosta Pavel Janata.

Problémem, kvůli kterému se stavba natolik natahuje, jsou mostní pilíře. Město počítalo s tím, že by využila ty původní. „Kvůli únosnosti pilířů v nové konstrukci je potřeba je hloubkově založit. Což ony nejsou. Proto je potřeba je zavrtat do hloubky a celkově to zpevnit,“ doplnil Janata s tím, že pilíře budou muset stavebníci zpevnit třiceti betonovými mikropiloty. Zároveň se podle něj zvětší i předpolí mostu.

Právě tyto nepředpokládané práce stavební termín prodlouží a stavbu prodraží. To se ale nelíbí lídrovi opozice Jaromíru Barákovi. „Říkal jsem, že to bude průšvih. Zkrátka je to špatně připravené jako několik dalších dopravních staveb v Třebíči. Nic se neudělá pořádně a potom to takhle dopadá. Druhá věc je, že se vyhlásí soutěž s nějakými podmínkami, a najednou se objeví vícepráce, v tomto případě dva miliony korun navíc. Tohle je naprosto typické. V jednom kuse město postupuje stejně špatně,“ prohlásil Barák.

Video: Staveniště na místě bývalého mostu v třebíčském Poušově

Dřívější konstrukce mostu byla historicky zajímavá – jednalo se o tzv. Baileyho most. Jejich konstrukci vynalezl britský inženýr Donald Bailey za druhé světové války. Skládala se ze snadno smontovatelných částí, které byly natolik pevné, že dokázaly unést i tank. Třebíčští milovníci historie se obávali, aby konstrukce neskončila někde ve starém železe. Starosta Pavel Pacal to ale odmítl. „Domluvili jsme se s Leteckým muzeem v Koněšíně a Spolkem vojenské historie České republiky. Každý si vzaly část. Další část, jedno to pole, necháme zrestaurovat a umístíme ho u nového mostu s příslušnou informační cedulkou,“ sdělil Pacal.

Ten zároveň uvedl, že polovina června je nejzazší termín, kdy by měl most vzniknout. „A to za předpokladu, kdyby byla zima tuhá natolik, že nedovolí pracovat na stavbě nového mostu,“ dodal starosta.