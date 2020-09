„Stavba byla zahájena šestého dubna. Původně měla trvat do konce října letošního roku. Nakonec se ale podařilo předat silnici do předčasného užívání už patnáctého září,“ řekla za Kraj Vysočina mluvčí Jitka Svatošová.

Vytížená křižovatka má obnovené odbočovací pruhy a zvýšit bezpečnost by měly i válce mezi pruhy. „Celkově rekonstrukce křižovatky a komunikace vyšla okolo 65 milionů,“ informovala Svatošová.

V době rekonstrukce vedla objížďka právě přes střed obce Dukovany. Přibylo projíždějících aut a zvýšil se také hluk, což nepotěšilo místní. „Jsem ráda, že uzavírka už skončila. Projelo tady hrozně moc aut, hlavně náklaďáků, byl tu pořád rachot,“ komentovala situaci mladá maminka z Dukovan Veronika.

S uzavírkou se snížila také bezpečnost na silnici. „Lidé, co byli naučení jezdit po hlavní museli najednou dávat několikrát přednost. Párkrát jsem šla kolem, bylo to dost nebezpečné, divím se, že tam nebyla žádná velká autonehoda,“ řekla Veronika.

Pomoci měl kruhový objezd

Dopravní situace trápí také starostu Dukovan Miroslava Křišťála. „Za posledních sedm let je to už asi pátá nebo šestá objížďka, co vedla přes Dukovany. Chtěli jsme, aby tam vznikl kruhový objezd, ale kraj s tím nesouhlasil, prý si máme udělat vlastní kruhový objezd za 30 milionů, jestli ho tam chceme. Přitom na té křižovatce je pět mrtvých,“ postěžoval si.

Nákladní automobily navíc mnohdy nedodržovaly určené trasy pro objížďky. „Kdykoliv se něco opravuje v Jamolicích nebo Slavěticích, jde veškerá doprava přes krajskou silnici a Dukovany. Kamiony, které naváží štěrky a drtě na stavby, nejezdí vůbec po trasách na Moravský Krumlov, ale přes Vémyslice a Dukovany. Teď když už se krajská silnice otevřela, hodně se nám ulevilo,“ komentoval Křišťál.

Dlouho si ale v Dukovanech neodpočinou. Příští týden tam začíná oprava další krajské silnice, která vede přes obec, konkrétně jde o úsek od čerpací stanice po železniční přejezd a na Horní Dubňany a od obecního úřadu směrem k elektrárně po značku obce. „Oprava by měla začít 21. září, do šestého října by vše mělo probíhat za provozu, od šestého do devátého října pak bude silnice kompletně uzavřená,“ sdělil Křišťál.

Nejde ale o celkovou rekonstrukci. „Odfrézuje se pět vrchních centimetrů a za dva roky nebude ani poznat, že se to opravovalo. Tam kde to drncá nyní, to bude drncat znovu. Navíc z poloviny se na té rekonstrukci podílíme my, jako obec, protože jsme tam se svolením kraje umístili naše teplovody,“ řekl Křišťál

„Ta silnice mě mrzí, že tam není kruhový objezd, je to taková kaňka. Jako obec jsme se snažili tlačit na jeho vybudování, ale nezadařilo se. Je to nešťastně, tím, že jsme na hranicích kraje Vysočině,“ uzavřel Křišťál.