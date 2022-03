Děti i pedagogové se během návštěvy dozvěděli o základních principech obrany státu, úloze ozbrojených sil a mezinárodních organizacích. Popovídali si i s pilotem vrtulníku Mi-24/35 či palubním střelcem z posádky vrtulníku Mi-171. Kromě toho se také učili poskytnout první pomoc či nasadit si plynovou masku. „Je to pro nás oživení výuky. Žáci se dozvědí něco nového a vidí praktické ukázky. To je pro ně podstatné, jsou z toho nadšení. Mohou si spoustu věcí vyzkoušet a seznámí se s výbavou, ke které se běžně nedostanou. Například plynová maska je pro ně úplnou novinkou, přestože dřív to byla běžná součást výuky a děti to měly nacvičené,“ uvedla zástupkyně ředitelky jihlavské základní školy Lenka Picková.