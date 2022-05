Sice klopýtavě, ale stále vpřed. Tak lze popsat postcovidovou situaci s cestovním ruchem na Vysočině. Hoteliéři vyhlížejí turisty, jenž se pomalu vrací. Nicméně do stavu prvního čtvrtletí roku 2019 měl jejich počet ještě daleko.

Podle údajů z Českého statistického úřadu za úvodní tři měsíce letošního roku uvítala vysočinská hromadná ubytovací zařízení jako penziony, hotely a chaty dvaaosmdesát tisíc nocležníků. To je více než sedminásobek oproti minulému roku, jenže tehdy kvůli koronavirovým opatřením cestovní ruch v podstatě neexistoval. „Ve srovnání s prvním čtvrtletím 2020, částečně již také poznamenaném protiepidemickými opatřeními, se počet hostů na Vysočině zvýšil o téměř tři procenta. Při srovnání s prvními třemi měsíci 2019, posledního předcovidového roku, byl však o sedmnáct procent nižší,“ uvedl Vlastislav Valda z Krajské správy Českého statistického úřadu v Jihlavě.

Pozvolného vzestupu turistiky si všímají i hoteliéři. Všichni oslovení provozovatelé zhodnotili aktuální situaci s počty návštěvníků vesměs pozitivně. „Už loni to nebylo špatné, ale letos je to ještě lepší. Lidí i rezervací neustále přibývá. Za mě situace vypadá dobře,“ vylíčil Dalibor Špejtek, provozovatel penzionu Kolnička v Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku.

Předčasný optimismus

Kraj Vysočina je mezi tuzemskými turisty velmi oblíbený. Dokonce třetí nejoblíbenější v republice hned za krajem Jihomoravským a Jihočeským. Alespoň podle ankety Kraj mého srdce, jejíž vyhlášení se uskutečnilo letos v březnu. „Vysočina si v anketě celkově polepšila. Je to odměna za práci Vysočina Tourism, díky níž byl náš region víc vidět. Z výsledků je zřejmé, že Vysočina je lákavou destinací i v zimě a naše kampaň Vychutnej si přítomnost na lyžích zájem turistů podpořila,“ zhodnotila výsledky ředitelka Vysočina Tourism Oľga Königová.

Dle odborníků je však optimismus předčasný. Kvůli inflaci a zvyšujícím se cenám energií, bydlení, zboží i služeb si totiž letos řada rodin bude muset cestování odpustit. A to i vnitrostátní. „Lidé, kteří jezdili do zahraničí pravidelně před pandemií, tam pojedou i letos. Sezóna má být v tomto ohledu dokonce rekordní. Nicméně obyvatelé, kteří už před covidem z úsporných důvodů volili levnější formy dovolené, například v tuzemsku, si budou muset letos dovolenou zcela odříct. Otázkou je, jak to vykompenzují zahraniční návštěvníci,“ nastínil ekonom Lukáš Kovanda.

Na zahraniční turisty se však vysočinští podnikatelé a živnostníci v oblasti cestovního ruchu spoléhat nemohou. V letošním prvním čtvrtletí totiž tvořili pouhých jedenáct procent hostů. To je o téměř dvacet procent nižší číslo než v období prvních třech měsíců roku 2020. A v porovnání se stejným obdobím 2019 dokonce o jednačtyřicet procent nižší.

Postcovidová turistika na Vysočině.Zdroj: Deník/Markéta Evjáková