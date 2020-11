Po dohodě s učiteli se o výklad starají průvodci z infocentra. „Máme unikátní počítačové modely elektráren a skvělé odborné průvodce, kterým se po návštěvnících stýská. Proto jsme se rozhodli, že žáky a studenty elektrárnami provedeme alespoň virtuálně a zároveň pomůžeme školám, které se potýkají s rozdělením výuky,“ vysvětlila vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.

Žáci se během prohlídky dozví nejen o výrobě elektřiny ale nahlédnou i přímo do provozu, včetně míst, kam se ani zaměstnanci za běžného provozu nedostanou.

„Rok co rok touto dobou máme infocentrum plně obsazené studenty základních a středních škol. Letos je to jinak a současná situace nám zatím nedovoluje, abychom mohli navázat na tuto tradici. Rádi bychom proto nabídli možnost komentované online prohlídky naší elektrárny. Věříme, že se online prohlídka bude líbit a jakmile to situace dovolí, tak je opět rádi přivítáme v našem infocentru,“ komentoval ředitel dukovanské elektrárny Roman Havlín.