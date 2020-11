Poniklovaná kovaná trofej je vysoká 47 centimetrů a váží skoro sedm kilogramů. Její podobu vymýšleli sami studenti. Každý z nich vytvořil návrh, s mistrem pak vybrali ten nejlepší a pod jeho vedením trofej vytvořili. Trvalo to několik desítek hodin.

Anketu pořádá už podruhé Marek Hedbávný. Odhodlal se k tomu, protože podobné ocenění v první lize chybělo. „Zatímco v nejvyšší hokejové soutěži se hráči oceňují už několik let, v první lize se individuální ceny neudělují. A to mi přišlo škoda,“ řekl. O vítězi rozhodují sportovní manažeři ze všech šestnácti klubů.

Pojmenovat cenu podle bývalého hokejisty Tomáše Zelenky byla podle Hedbávného jasná volba. „Sám jsem z Třebíče a on je taková třebíčská ikona. Při zápasu se bohužel zranil a skončil na vozíku. Byl skvělý hokejista a nebýt toho zranění, mohl to dotáhnout daleko,“ zdůvodnil.

Předání ocenění je ale kvůli koronavirovým opatření zatím nejisté. „Minulý rok to bylo před plným stadionem a vysílali to i v televizi, ale letos se to asi vítězi předáme někde ve městě,“ odhaduje organizátor. Prvním držitelem ocenění se stal útočník Luboš Rob ze Vsetína, letos sportovní manažeři vybrali obránce Pavla Pýchu z Českých Budějovic.

SÁRA JESCHKEOVÁ