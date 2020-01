Třicet let byl starostou Mladoňovic na Jemnicku. V první den nového roku předal Jan Chloupek žezlo synovi.

Bývalý starosta Mladoňovic Jan Chloupek. | Foto: Deník / Redakce

„Je mi pětasedmdesát, jsem zralý do důchodu,“ směje se dlouholetý starosta, za jehož éry obec se čtyřmi stovkami obyvatel viditelně prokoukla. Chodníky mají zámkovou dlažbu, kaple sv. Floriana je opravená, kde to jde, je zasázená zeleň, keře i stromy. Vybudoval se vodovod a zavedl plyn. Staví se rodinné domy a vzniklo sedm nových obecních bytů. To vše přispívá k tomu, že lidé z Mladoňovic neodcházejí, jak tomu na venkově často bývá.