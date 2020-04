Celkem šest tisíc litrů lihu nakoupila třebíčská radnice a dezinfikuje s ním veřejné prostory. Především jde o autobusové zastávky na Karlově a Komenského náměstí. Dezinfikované jsou i vstupy do poliklinik, úřadů, pošt a mateřinek.

Radnice je otevřená veřejnosti, aby si lidé mohli vyřídit, co potřebují, v pondělí odpoledne od 13 do 16 hodin a ve středu ráno od 8 do 11 hodin. „Samozřejmě dezinfikujeme i prostory městského úřadu. Především na odboru správních činností je velký pohyb lidí,“ uvedl třebíčský starosta Pavel Pacal.

Dostává otázky, proč toto městský úřad dělá, když se nový koronavirus přenáší především vzduchem, kapénkami. „Protože ulpívá i na předmětech, člověk si ho například může přinést na obuvi,“ odpovídá. V první polovině tohoto týdne byly podle starostových slov přímo ve městě tři lidé s pozitivním testem na nový koronavirus. Číslo tedy zůstává už nějaký čas stejné. Pacal je ovšem přesvědčený, že nemusí odrážet realitu. Řada lidí totiž může nákazu mít, aniž to tuší. „Proto je na místě chovat se stále zodpovědně,“ apeluje starosta.