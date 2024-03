Hned tři medaile získala třebíčská plavkyně Andrea Klementová na mistrovství světa v zimním plavání, které se minulý týden konalo v estonském Tallinu. Česká reprezentantka si poprvé zkusila také závody konané přímo v moři, díky čemuž získala zkušenosti pro chystanou plavbu přes Lamanšský kanál.

Andrea Klementová z Klubu ledních medvědů Třebíč přivezla z mistrovství světa v zimním plavání, které se konalo od 4. do 10. března v estonském Tallinu, tři bronzové medaile. | Foto: Se svolením Petry Klementové

Klementová nezávodila jen ve své doméně, jíž jsou dlouhé tratě, ale absolvovala i závody na krátkou vzdálenost.

„V úterý ráno mě čekal první závod ve slané vodě. Začala jsem pětadvacet metrů motýlkem a pokračovala závodem sto metrů prsa. Tam jsem byla dvacet setin sekundy od třetího místa, ale když jsem zjistila svůj čas, byla jsem spokojená a měla z výsledku radost. V posledním závodu na 200 metrů kraulem jsem vybojovala třetí místo,“ zhodnotila členka Klubu ledních medvědů Třebíč první závodní den.

O tom, že i otužilcům může být ve vodě zima, se přesvědčila hned následující den. „Středa začala padesáti metry kraulu. Když jsem vlezla do vody, byl to hrozný šok, voda byla oproti předešlému dni strašně studená,“ popsala Klementová s tím, že po této plavbě pořádně vystrašila další české plavce čekající na své závody, kterým barvitě líčila, jak je voda ledová.

„Následoval start na 200 metrů prsa, kde jsem vyplavala třetí místo a odpoledne na 450 metrech kraulem také třetí místo. Když jsem plavala delší tratě, tak mi voda už tak studená nepřišla,“ doplnila závodnice.

Výsledky Andrey Klementové na MS v Tallinu 25 m motýl – 8. místo

100 m prsa – 4. místo

200 m kraul – 3. místo

50 m kraul – 5. místo

200 m prsa – 3. místo

450m kraul – 3. místo

25 m kraul – 7. místo

50 m prsa – 4. místo

25 m prsa - 4. místo

100 m kraul - 4. místo

Další medaile už necinkla, Klementová však v součtu nasbírala také čtyři bramborové. Celkem se zúčastnila deseti závodů, což byla pro ni podle jejích slov obrovská škola. Stejně jako severské podmínky.

„Teplota voda se během závodů oficiálně pohybovala mezi 1,5 a dvěma stupni Celsia, každé ráno byla na moři tenká vrstva ledu. Na tomto mistrovství byla obrovská konkurence, přijelo na něj asi 1300 plavců ze čtyřiceti zemí světa. Většina nejlepších plavců je v mé věkové kategorii, proto jsem na své výsledky hrdá,“ sdělila Lední medvědice.

„I když to vždy nedopadlo na medaili, která mi mnohdy utekla o pár sekund, nebo dokonce i setin, nejpodstatnější je pro mě zlepšení časů, účast a neustále nabírání nových zkušeností od ostatních plavců. Troufám si říct, že jsem jedna z mála, která si dala všech deset startů. Ale chtěla jsem si to zkusit, když už jsem tam letěla. Pokaždé jsem se dostala do superfinále, kde závodí deset nejlepších bez ohledu na věkovou kategorii. Většinu startů jsem plavala poprvé, takže jsem opět nabyla nové zkušenosti,“ prohlásila Klementová s poděkováním své sestře Petře, která ji na závody doprovázela coby morální podpora a manažerka.