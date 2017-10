Tři české národní stromy vysadili v Chlumu

Hodov – Ještě, že už podzimní část sezony končí. I to by se dalo říci o fotbalové IV. třídě mužů. V posledním kole před dlouhou pauzou došlo na inzultaci rozhodčího. Ano týden poté, co v Rokytnici sudího Půlpána „sejmul“ nedvědický Šikula a přijela i policie. Tentokrát k excesu došlo v 10. kole skupiny A nejnižší okresní soutěže mezi Hodovem a Svatoslaví.