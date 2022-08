„Nejvíc by se nám líbilo velké rozšíření. Když totiž přijedou tři auta, je to najednou zaplněné. Chceme to proto pro řidiče udělat komfortnější. Byl by samostatný vjezd i výjezd,“ řekl starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý. Cenově by projekt mohl předběžně vyjít do jednoho milionu korun.

V Okříškách si za vzor vzali sběrný dvůr Klinky v Třebíči. „Najednou bychom měli dvůr na úrovni větších měst. Bylo by to lepší i pro náklaďáky, kteří odváží kontejnery. Do budoucna bychom tam chtěli umístit i váhu. Ta by tam byla hlavně kvůli stavebnímu odpadu,“ vysvětlil starosta s tím, že letos se to už ale nestihne.

Sám má zkušenosti, že dvůr bývá těžko průjezdný. „Nejhorší to bývá v sobotu. Lidi mají více času, takže se ve dvoře potká více aut. To je pak umění z toho vykličkovat. Zvlášť když má auto s sebou vlečku,“ popsal strasti víkendového provozu Ryšavý.

Okříšky chtějí rozšířit sběrný dvůr



Součástí by také mohlo být re-use centrum



Zastupitelstvo se rozšířením dvora zabývalo už v minulosti, ale bezvýsledně



Upravit sběrný dvůr chtějí také v Náměšti nad Oslavou

Podobně hovoří Jiří Wasserbauer, který služby sběrného dvora využívá pravidelně. „Renovujeme menší byt, takže odpady z něj vozíme neustále. Rozšíření bych tedy určitě uvítal,“ potvrdil. Podle něj by to lidem ušetřilo nervy. „Je to tam v pořádku do doby, než člověk potká dodávky nebo auto s vozíkem. To se pak musíme postupně prostřídat,“ přiblížil svou zkušenost.

Proti úpravě není majitel sběrného dvora společnost ESKO-T. „Byli bychom pro. Samotný dvůr totiž neodpovídá rozloze Okříšek. Přidalo by se více kontejnerů. Obyvatelům by to přineslo větší pohodlí. Ale bude záležet na radnici, jak se jí podaří domluvit s majiteli okolních pozemků. Po získání stavebního povolení a naplánování projektu se může začít,“ uvedl jednatel firmy Pavel Gregor.

Okříšky nejsou jediná obec na Třebíčsku, která by si přála sběrný dvůr vylepšit. Zájem o to mají také v Náměšti nad Oslavou. „Na velikost města je tam sběrný dvůr také malý. Jsou tam však v plánech dál. Pozemky už se podařilo vyřešit. Takže teď už pracují na samotném projektu,“ nastínil Gregor.