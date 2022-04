Město Třebíč nejprve proti nové vyhlášce vzneslo námitku. „Když tady má někdo trvalý pobyt a platí poplatek, proč by měl platit další poplatek za chatu na zahradě na území města? Nám to tedy přišlo úplně jasné a logické,“ uvedl místostarosta Pavel Janata.

Logika ale musela jít stranou. Radnice proto vyjmula zahrádkářské kolonie z území, kde se poplatek platí. Jenže tato klička bude účinná až od roku 2023. Letos je nutné poplatek zaplatit – byť jej zahrádkáři následně dostanou zase zpět. Nebo se radnici mají aspoň ozvat. Starosta Pavel Pacal varoval, aby to lidé nebrali na lehkou váhu.

„Mají ohlašovací povinnost a ta se prostě nedá obejít. Doporučujeme proto všem, aby se k poplatku přihlásili a zaplatili jej. Rada města jim poté vrátí stejnou částku formou finančního daru. Pak se na ně bude vztahovat osvobození od dalšího období, což je 1. ledna příštího roku,“ vysvětlil Pacal.

Jakkoli to vypadá divně, jiná možnost prý není. „Je to složité, ale zkrátka jsme našli způsob, jak to vyřešit. Museli jsme to udělat do mrtě tak, abychom dodrželi veškeré paragrafy,“ dodal Janata.