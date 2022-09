Na zvládání podobně dramatických okamžiků, které v tomto případě naštěstí vyústily v záchranu mladého lidského života, jsou všichni strážníci školení. Ti třebíčští už třicet let. Tolik let totiž v létě oslavila Městská policie Třebíč. „A neustále se modernizuje a rozšiřuje. V roce 1992 začínala se čtyřmi strážníky. Nyní jich je jednačtyřicet a dalších čtrnáct zaměstnanců je civilních. Při optimálním stavu slouží v kteroukoli denní či noční dobu po šesti strážnících plus vedoucí směny. Denně se řeší zhruba pětadvacet až třicet událostí,“ vypočítává zástupkyně ředitele.

Tyto nahlášené události se v současné době týkají zejména dopravních přestupků, vandalismu nebo pití alkoholu na místech, kde je to vyhláškou zakázané. „Těch vyloženě nebezpečných stavů, jako byla záchrana té dívky, je naštěstí minimum. Málo je i různých úsměvných případů. Ale třeba nedávno jsme tu měli takovou kuriozitku. Kdosi v prodejně ukradl jeden citron, prodavačka si toho všimla a muselo se to řešit. I to je totiž protiprávní jednání,“ usmívá se Šerková.

Městská policie Třebíč

Vznikla v roce 1992.

Začínala se čtyřmi strážníky, během dvou let vzrostl jejich počet na deset, nyní jich je přes čtyřicet. Podle tabulek by měla mít šestačtyřicet strážníků, nabírá tedy i nové členy.

Od roku 2001 má oddělení prevence kriminality, které se zaměřuje například na spolupráci se školami či různé sociální skupiny.

Od roku 2003 měří strážníci rychlost aut.

Od roku 2015 pod ni spadá i útulek pro opuštěná zvířata se čtyřmi zaměstnanci.

Oproti době před třiceti lety značně stoupla technická úroveň městské policie. Zatímco v samých počátcích strážníci jezdili v obstarožním žigulíku, nyní mají auta čtyři, z toho jedno na hybridní pohon. „Vozidla jsou vybavená defibrilátory, které slouží k efektivnímu poskytnutí první pomoci, a hasicími přístroji. Ty často využíváme k hašení drobných požárů. Dále máme moderní radiostanice, osobní minikamery a mobilní telefony k dokumentaci přestupků,“ dodává Šerková s tím, že před třiceti lety neměli strážníci dokonce ani vysílačku.

Také zbraně byly tehdy spíše jen na oko. V publikaci Historie městské policie v Třebíči její autor Jan Kotlík popisuje vůbec první obranný prostředek, kterým strážníci disponovali. „Měli pouze takzvanou distanční tyč, kterou nosili zavěšenou na opasku. Jednalo se o dřevěnou osoustruženou tyč opatřenou černým nátěrem,“ stojí v knize.

Na začátku „devadesátek“ se ulice hemžily amnestovanými recidivisty. Jít proti nim s dřevěnou tyčí coby zbraní by asi nebyl ten úplně nejlepší nápad. Rychle se tedy muselo přistoupit k nákupu dalšího vybavení. Včetně prvních střelných zbraní, jimiž byly šestiranné revolvery. Velkým krokem kupředu byl městský kamerový dohledový systém. „Ten vznikl v roce 1999. Nejprve měl jen tři kamery. Nyní disponujeme sedmapadesáti kamerovými body a třemi operátorskými pracovišti. Celý systém je navíc propojený i na dohledové pracoviště Policie České republiky,“ poukazuje na ohromný rozvoj v této oblasti Šerková.