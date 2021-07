„Když jsme tuhle pobídku viděli, neváhali jsme ani na chvíli, hned jsme věděli, že se chceme připojit,“ přiblížila zástupkyně vedoucí Srdíčka Pavla Švaříčková s tím, že místa na táborech budou zdarma. Skauti se nespokojili jenom s uvolněním kapacity na vlastních táborech.

Dvacet pět z nich se totiž rozhodlo pomáhat přímo na místě činu. Dvacátého sedmého června se tak rozdělili do třech skupin a vydali se do zasažených obcí na Moravu. „Jedna část nás vyrazila do Hodonína, kde jsme v koordinačním centru třídili materiál. Další se dostali do Mikulčic, kde opravovali střechy. A pokud mám kompletní zprávy, někteří se podívali i do Lužic,“ pokračovala Švaříčková.

Ani Švaříčková tornádo nečekala. Ale možná ještě více jí překvapilo množství lidí, ochotných na místě pomoci. „O víkendu jich tam bylo neuvěřitelně hodně, a k tomu ten vděk místních, který byl naprosto neuvěřitelný. Práce pak šla od ruky úplně sama, je ale dost možné, že o pracovním týdnu bude situace úplně jiná“ sdělila.

Kvůli nabitému vlastnímu programu středisko v nejbližší době nechystá žádnou další pomoc přímo na Moravě. „Pořádáme ale ty tábory, a hlavně, dost zvažujeme, že pokud to ještě potom půjde, vrátili bychom se znovu. Každá hodina tam měla smysl,“ dodala Švaříčková.